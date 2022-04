The Elder Scrolls Online: Weitere Details zum High Isle-Kapitel mit neuen Gefährten und Kartenspiel

Autor:, in / The Elder Scrolls Online

Die Entwickler liefern weitere Details zu The Elder Scrolls Online: High Isle inklusive neuen Gefährten und Kartenspiel.

In einer Mitteilung gaben ZeniMax Online Studios und Bethesda Softworks weitere Details zum Kapitel High Isle bekannt, das kürzlich in einem großen Vorschau-Event einen tieferen Einblick gewährte.

Das neue Kapitel für The Elder Scrolls Online wird am 6. Juni 2022 für PC/MAC und Stadia sowie am 21. Juni 2022 für Xbox und PlayStation veröffentlicht.

Wie im High Isle-Vorschaustream enthüllt wurde, konzentriert sich die Geschichte des diesjährigen Kapitels auf eine politische Intrige, denn Hochinsel ist der perfekte Rückzugsort für die Delegierten der Allianzen, um Friedensgespräche zu führen, die den Krieg der Drei Banner beenden könnten.

Während der Gipfel von der edlen Liga der Standhaften veranstaltet wird, müssen sich die Spieler vor dem Orden der Emporstrebenden und dessen chaotischen Absichten in Acht nehmen.

Die über 20 Millionen Spieler von ESO werden ein Inselparadies erleben, das von mittelalterlicher Kultur und Architektur durchdrungen ist, komplett mit beeindruckenden Kastellen und spannenden Turnieren.

Neue Gefährten

Im vergangenen Jahr führte ESO Gefährten für Spieler ein und 2022 wird ZeniMax Online Studios hier nachlegen. So kann man sich die Treue zwei ganz neuer Gefährten sichern: Funke ist eine Khajiit, die auf der Straße aufwuchs und ein gewisses Faible für Magie besitzt, während es sich bei Isobel um eine angehende bretonische Ritterin handelt, die sich dazu berufen fühlt, das Richtige zu tun.

Neues Kartenspiel: Ruhmesgeschichten

Als weitere Neuerung für 2022 erscheint mit Ruhmesgeschichten ein brandneues Kartenspiel, das direkt in der Welt von ESO gespielt werden kann. Dieses einzigartige, auf Hochinsel erfundene Kartenspiel umfasst sowohl PvP- als auch PvE-Elemente.

Spieler kommen über ein eigenes Stufensystem bei den Ruhmesgeschichten voran. Außerdem gilt es, coole Belohnungen freizuschalten, darunter Einrichtung, Transmutationssteine und sogar eine fortlaufende Geschichte, bei der es darum geht, in der ganzen Welt gegen bestimmte NSCs anzutreten.