Greyhill Incident: Alien Invasion im Launch-Trailer

Fliegende Untertassen und außerirdische Wesen versetzen die Bewohner im Launch-Trailer zu Greyhill Incident in Angst.

Nächste Woche Dienstag wird das Survival-Horror-Spiel Greyhill Incident für Xbox Series X|S und Xbox One veröffentlicht.

Das Spiel erzählt eine Geschichte in den 1990er Jahren, in der die Bewohner des Ortes Greyhill paranormale Aktivitäten erleben. Ufos schwirren über die Felder und Außerirdische verbreiten Panik. Doch anstatt die Behörden zu rufen, nimmt Greyhill die Invasion selbst in die Hand und verteidigt sich.

Schaut euch die Alien-Invasion im offiziellen Launch-Trailer an.