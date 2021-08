Halo Infinite: Arena-Slayer geschlossen, Spartan-Bots wieder im Einsatz

Autor:, in / Halo Infinite

Die Spartan-Bots sind in der Halo Infinite Beta wieder im Einsatz. Also nutzt die letzten Stunden und gebt noch einmal alles!

343 Industries gibt bekannt, dass die Arena-Slayer-Playlist in der technischen Vorschau von Halo Infinite geschlossen wurde und bedankt sich bei allen Halo-Insidern, die beim Test geholfen haben.

Ab sofort sind nun die Spartan-Schwierigkeits-Bots wieder im Einsatz. Also zeigt ihnen, was ihr in der Halo Infinite Beta gelernt habt!