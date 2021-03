Halo Infinite: Der Master Chief hat Geburtstag

Der Master Chief hat heute Geburtstag und wird -490 Jahre jung. Am 15. November 2001 erblickte Halo: Kampf um die Zukunft das Licht der Welt und eroberte Millionen von Gamer-Herzen im Sturm.

Welche Erinnerungen habt ihr an Halo und die Spielreihe? Sind es Lan-Partys im System-Link mit euren Freunden? Treffen auf der Games Convention in Leipzig oder habt ihr die Spielreihe erst mit der Collection erlebt? Schwelgt zusammen mit uns in Erinnerungen und berichtet von euren Erlebnissen in den Kommentaren.

Another trip around the sun, another year filled with adventure. Happy Birthday, Master Chief! 🥳 pic.twitter.com/DigQuXunl8 — Halo (@Halo) March 7, 2021

Passend dazu eine kleine Umfrage: Welches Spiel der Halo-Hauptreihe ist euer absoluter Favorit?

Welches Halo Spiel der Hauptreihe ist euer Favorit? Halo: Kampf um die Zukunft

Halo 2

Halo 3

Halo 4

Halo 5 Guardians

Halo 5: Guardians 14 votes ABSTIMMEN

Happy Birthday Master Chief!

Als kleine Erinnerung die Xboxdynasty Release-Party vom 02.12.2005 zur Xbox 360, wo wir natürlich auch Halo auf der Xbox Original-Konsole gespielt haben: