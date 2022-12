Halo Infinite: Details zum umfangreichen Dezember-Update

Autor:, in / Halo Infinite

Halo Infinite hat ein umfangreiches Dezember-Update erhalten, wie 343 Industries offiziell bekannt gegeben hat und verkündet:

„Nach dem Winter-Update, das erst letzten Monat veröffentlicht wurde, freuen wir uns riesig, unser neuestes Spiel-Update für Halo Infinite auszuliefern, das einige brandneue Features und eine Reihe wichtiger Verbesserungen für das Spielerlebnis mit sich bringt.“ „Das Team hat hart daran gearbeitet, auf das Feedback der Spieler einzugehen, und so bringen wir euch – bevor wir uns in die Feiertage verabschieden – eine neue (und doch vertraute) Karte, kostenlose Rüstungskerne und -beschichtungen, einige Verbesserungen der Spielqualität und die frühe Veröffentlichung des Custom Games Browser…“ „Das neueste Update ist ab sofort kostenlos für Xbox und PC erhältlich.“

Der benutzerdefinierte Spielbrowser ist eine wichtige Unterstützungsstruktur für das, was Spieler in Forge erschaffen, und ein Grundpfeiler für die Community. Somit hat 343 Industries V1 des Custom Game Browsers veröffentlicht und ist somit ab sofort in Halo Infinite verfügbar.

„Das Team hat unglaublich hart gearbeitet, um diese Funktion so weit im Voraus zu entwickeln, aber das bedeutet auch, dass es sich um eine ‚V1‘ handelt. Sie wird daher wahrscheinlich noch einige Ecken und Kanten haben, aber wir hielten es für wichtiger, dass wir sie den Spielern eher früher als später zur Verfügung stellen. Der CGB wird natürlich mit der Zeit mit Unterstützung weiterentwickelt werden.“

Dazu ist auch Die Grube (The Pit) ist in Halo Infinite angekommen! Diese beliebte Karte aus Halo 3 wurde vom Team von 343 Industries offiziell in Forge nachgebaut und ist nun als Empyrean wiedergeboren.

Weiter gibt 343 Industries bekannt, dass alle vorhandenen Rüstungskerne sind jetzt für alle Spieler verfügbar. Dies bedeutet, dass alle Spieler, die Mark VII, Mark V [B], RAKSHASA, YOROI und EAGLESTRIKE Rüstungskerne kostenlos besitzen.

Alle 10 Kadettenbeschichtungen wurden zu den bestehenden Rüstungskernen hinzugefügt. Ähnlich wie oben, verfügt jeder Rüstungskern über ein Startpaket von 10 Kadettenmänteln – dies schließt die nicht-standardmäßigen Kerne ein, und sie werden auch in allen zukünftigen Kernen enthalten sein.

Zu den weiteren Verbesserungen zählen die folgenden Punkte:

Maus und Tastatur: Es wurden Verbesserungen an der Maus- und Tastatureingabe vorgenommen. Dazu gehören Verbesserungen beim Zielen, das Aktivieren des roten Fadenkreuzes, das Hinzufügen einer Lauftaste (die eine eigene Reihe von benutzerdefinierten Optionen rund um Geschwindigkeit und Halten/Umschalten hat) und Verbesserungen an der Maus-Scrollrad-Eingabe.

Vernetzung und Desynchronisation: Es wurden Verbesserungen an der Vernetzung vorgenommen, die das Auftreten von „Desync“ reduzieren sollten. Das Entsynchronisieren von Fahrzeugen, nicht registrierte Nahkampfangriffe und leere Schüsse (aufgrund von gefälschten Nachladungen) sollten mit diesem Update ebenfalls verbessert werden.

Spielerberichte: Spielerberichte im Spiel wurden der Anzeigetafel (die während eines Spiels durch Drücken der Zurück-Taste aufgerufen werden kann) und dem Gemetzelbericht nach dem Spiel hinzugefügt. Spieler können auch über die Zurück-Taste der Anzeigetafel stummgeschaltet werden.

Sandbox-Updates: Die Nahkampflogik für das Energieschwert wurde ebenfalls aktualisiert, wenn beide Spieler keine Schilde haben und einander im Nahkampf treffen, tauschen beide Spieler jetzt die Nahkampfangriffe aus und sterben, um zu verhindern, dass das Energieschwert durch Teams reißt, ohne zu handeln.

Die vollständigen Patch-Notes zum Halo Infinite Dezember-Update gibt es hier. Ein Video könnt ihr euch direkt hier anschauen: