Halo Infinite: Firefight: King of the Hill Trailer-Premiere gestartet

Schaut euch jetzt den brandneuen Trailer zum Modus Firefight: King of the Hill, der morgen in Halo Infinite kostenlos spielbar sein wird.

Das Mid-Season-Update für Halo Infinite steht in den Startlöchern. Highlight des Updates ist neben dem neuen Reparaturfeld und den Anpassungen bei Ranglistenspielen vor allem die neue King of the Hill Variante für den Modus Firefight.

343 Industries schreibt dazu: „Im Laufe der Jahre hat Firefight viele Formen in verschiedenen Halo-Spielen angenommen. Vom traditionellen Überlebensmodus in Halo 3: ODST über die mehr von Arcade-Spielen inspirierte Version in Halo: Reach bis hin zu Warzone Firefight in Halo 5 sowie Blitz Firefight und Terminus Firefight in Halo Wars 2 – es ist ein Modus, der sich über die Spiele hinweg entwickelt hat, und es ist an der Zeit, dass er in Halo Infinite Einzug hält.“

Schaut euch jetzt die Premiere des Trailers zu Firefight: King of the Hill an, und spielt ihn am Dienstag kostenlos, wenn er mit dem Dezember-Update für Halo Infinite erscheint.