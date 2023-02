Halo Infinite: Gerücht: Tatanka entwickelt sich in mehrere Richtungen

Autor:, in / Halo Infinite

Das Battle Royale-Projekt Tatanka soll sich in mehrere Richtungen weiterentwickelt haben.

Abseits der vorhandenen Kampagne, dem Multiplayer und der Schmiede, befindet sich ein anderer Spielmodus für Halo Infinite weiterhin in der Mache. Der Battle Royale-ähnliche Modus wird aber nicht von 343 Industries, sondern mit Certain Affinity von einem externen Studio umgesetzt, an dem mehr als 100 Leute arbeiten.

Zu dem unter dem Namen Tatanka laufenden Projekt ist offiziell aber nur sehr wenig bekannt.

Tatanka soll trotz der turbulenten Zeiten um Entlassungen bei 343 Industries und der Zukunft der Marke Halo weiter vorangetrieben werden. Und es scheint, als wenn das Projekt sich zu etwas Größerem entwickelt hat, wie Jason Schreier berichtet.

In einem Artikel auf Bloomberg sagte Schreier, das Projekt habe sich in verschiedene Richtungen entwickelt. Was das genau bedeutet, darauf geht er zwar nicht ein. Die Rede ist aber von einem separaten Spiel, welches angeblich auch die Unreal Engine nutzt.