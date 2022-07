Halo Infinite: Halo Gear Rewards enthüllt

Autor:, in / Halo Infinite

Mit den neuen Halo Gear Rewards können sich alle Halo Infinite-Spieler besondere Belohnungen und Extras sichern. Dazu müssen sie derzeit den aktuellen Event Pass abschließen und erhalten dann einen exklusiven Code, um besondere Halo-Sachen im Gear Shop bestellen zu können.

So einfach funktionieren die Halo Gear Rewards: Spieler, die den Fracture: Entrenched Event Pass abgeschlossen haben, müssen sich in ihr Halo Waypoint-Profil einloggen. Sobald sie eingeloggt sind, erhalten sie automatisch einen einzigartigen Code über das Waypoint-Benachrichtigungssystem. Bitte beachtet, dass es bis zu 24 Stunden dauern kann, bis Halo Waypoint den Abschluss des Event-Passes erkennt und den Code zustellt. Es gibt ein Limit von einem Code pro Konto und die Codes werden bereits seit dem 26. Juli 2022 an qualifizierte Spieler verteilt.

Sobald ihr euren Code erhalten habt, wechselt ihr einfach zum Halo Gear Shop, wählt auf der Produktseite eure Fracture: Entrenched Tanker-Jackengröße und Personalisierungsdetails aus und schließt euren Kauf ab. Der Preis ohne Code ist nur ein Platzhalter und wird momentan mit 117574,95 Euro beziffert.