Halo Infinite: Halo Reach Map und mehr in Kürze

Am 9. August erhaltet ihr mit dem neuesten Update für Halo Infinite neben einer neuen Karte auch viele gewünschte Verbesserungen.

Halo Infinite Fans markieren sich den 9. August mit einem roten Filzmarker auf ihrem Kalender. Mit dem neuesten Update erhalte ihr nicht nur eine neue Karte, auf der ihr eure Kämpfe austragen dürft, sondern auch zahlreiche Verbesserungen, die sich die Community für das Spiel gewünscht hat, werden umgesetzt.

Die neue Karte Dredge wird eine Hommage an die Karte Countdown aus Halo: Reach sein, welche eine große Inspiration für das Design war.

Neben Verbesserungen des Pelikan-Drop Systems im Big-Team-Battle, dürft ihr euch auf Anpassungen der Death Cam freuen. Dazu erhaltet ihr umfangreiche Quality of Life-Optimierungen für den Editor. Eine bessere Struktur der Elemente in Ordnern, die unterteilt werden können, sollen euch das Erstellen von Karten um einiges erleichtern.

Für etwas mehr Momentum werden eure Team-Kills in Zukunft in allen Modi angesprochen, die Overkill-Ansagen werden ab dem 9. August in allen Spielmodi verfügbar sein.

Eine umfangreiche Auflistung der Inhalte könnt ihr hier finden. Die neuen Patchnotes zu den Bugfixes und ähnlichem werden passend zum Start am 9. August wird ebenso auf der Seite des Halo-Supports aufgelistet sein.