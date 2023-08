Call of Duty: Warzone: Snoop Dogg ist wieder da fo‘ Shizzle

Snoop Dogg, der CoD-Father, meldet sich in Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone zurück und ist wieder am Stizzle fo‘ Shizzle.

Das Snoop Dogg Return of the Shizzle Bundle ist in Call of Duty: Modern Warfare II und Call of Duty: Warzone zurück. Das Snoop Dogg Operator Bundle bietet euch dabei ganz viel Blingbling und noch mehr Kawoom.

Snoop gibt euch dabei Rückendeckung mit dem Return of the Shizzle Operator Bundle, das drei Waffen-Blaupausen, den High Rider Vehicle Skin und mehr enthält.

The CoD-Father ist zurück!Hier gibt es den offiziellen Trailer zu sehen: