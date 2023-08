Baldur’s Gate 3: Nackte Körper sorgen für Schreckmomente

Der Grad an Nacktheit in Baldur’s Gate 3 sorgte bei einigen Twitch-Streamern für einen Moment des Schreckens.

Die ausgelebte Sexualität in Baldur’s Gate 3 sorgte im Vorfeld für den ein oder anderen verstörten Blick. Bereits in einem Trailer vor der Veröffentlichung waren die Zuschauer irritiert, als ein Druide sich einen ausgewachsenen Bären für sein Liebesspiel aussuchte und zu sich holte.

Allerdings sorgte der Charakter-Designer bei Twitch-Streamern nun für einen Moment der Schockstarre. Ihr habt die Möglichkeit, mit eurem Charakter die Welt nicht nur in edlen Gewändern zu erkunden, auch die freie Körperkultur steht euch offen. Bereits in der Charaktererstellung könnt ihr eure Trachten verstecken lassen, um euren Charakter ebenfalls ohne Hüllen zu betrachten.



Für Twitch-Streamer ist dies erst einmal ein Schreck, was aber an den Regeln des Streaming-Portals liegt. In diesen sind explizit Spiele aufgelistet, die aufgrund der möglichen Nacktheit oder sexuellen Handlungen nicht gestreamt werden dürfen. Dort ist Baldur’s Gate 3 zwar noch nicht gelistet, aus dem Schneider ist das Rollenspiel allerdings noch nicht. Denn laut Twitch-Regelwerk darf sich nur „so viel Zeit wie nötig“ mit der Nacktheit von Charakteren aufgehalten werden. Wer ewig experimentiert oder zu lange die Nacktheit präsentiert, läuft somit Gefahr, einen temporären Bann von der Plattform zu erhalten.

Der Streamer Etalyx erklärte seinen Schreckmoment so: „Ich dachte, es müsste so etwas wie Unterwäsche geben.“

Aber nein, Baldur’s Gate 3 blendet euch nicht, wie in anderen Rollenspielen üblich, die passende Unterwäsche eures Charakters ein. Sondern lässt euch die freie Wahl, ob ihr welche tragen möchtet.

Passend dazu steht euch ebenso frei, welche im Spiel zu kaufen. Die Sexualität in Spielen auf Basis des Dungeons & Dragons-Regelwerke sind übrigens nichts Ungewöhnliches. Allein für das Ur-Pen & Paper Spiel gibt es mehrseitige Anleitung für das Paarungsverhalten zwischen zwei Charakteren. Größtenteils werden diese allerdings eher belächelt und nicht umgesetzt.