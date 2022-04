Halo Infinite: Heldenbasierter Multiplayer war in Arbeit

Während der langen Entwicklung von Videospielen werden oft Ideen gesammelt, erzeugt und dann wieder komplett verworfen. 343 Industries hat so etwas auch beim Multiplayer von Halo Infinite durchlaufen.

Kürzlich ist eine Internetdiskussion aufgetaucht, in der es um den Verbleib des Budgets von Halo Infinite ging. Der Podcaster Chris Ray Gun behauptete daraufhin:

„Es wäre verrückt, wenn eines Tages ans Licht käme, dass 343 Industries viel Geld in einen Overwatch-Klon investiert hat, an dem sie die halbe Entwicklungszeit arbeiteten, nur um zu merken, dass es nicht funktioniert und stattdessen gezwungen waren, den jetzigen Multiplayer in den letzten zwei Jahren zu entwerfen.“