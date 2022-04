Halo Infinite: Offizielles Halo-Kochbuch angekündigt

Autor:, in / Halo Infinite

Wer neben den actiongeladenen Feuergefechten schon immer auch mal die kulinarische Seite der Halo-Reihe kennenlernen wollte, hat nun durch das offizielle Halo-Kochbuch die Chance dazu.

Das perfekt für Köche jeder Fähigkeitsstufe geeignete Kochbuch enthält über 70 Rezepte für jede Gelegenheit.

Mit fantastischen Vorspeisen, üppige Snacks sowie ausschweifenden Desserts und Hauptgerichten, die allesamt vom Halo-Universum inspiriert sind, bleiben nicht einmal die ausgefallensten Wünsche eines hungrigen Spartans unerfüllt.

Garniert wird das Ganze mit detaillierten Schritt-für-Schritt-Anleitungen und wunderschönen Fotos, die selbst einem frisch gebackenen Küchen-Rekrut die nötigen Informationen zum Vervollständigen seiner kulinarischen Mission liefern.

Halo: The Official Cookbook erscheint am 16. August 2022 und kann aktuell auf Amazon vorbestellt werden.