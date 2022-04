Halo Infinite: Season 2: Lone Wolves bringt diese drei neuen Modi ins Spiel

Heute stellte 343 Industries drei neue Modi vor, die in Season 2: Lone Wolves in Halo Infinite im Mai spielbar sein werden.

Passend zu den folgenden Beschreibungen für die einzelnen Modi King of the Hill, Land Grab und Last Spartan Standing gibt es am Ende dieser Meldung auch ein Video mit Spielszenen zu sehen.

Zusätzlich gibt es auf Halo Waypoint einen Blogartikel, in dem der Entwickler ausführlich über die Modi spricht. Dort wurde auch verraten, dass alle drei auch über die benutzerdefinierten Spiele mit anpassbaren Einstellungen gestartet werden können.

King of the Hill und Last Spartan Standing werden zum Start der Season verfügbar sein. Land Grab hingegen wird mit dem Fracture: Entrenched Event rund einen Monat später folgen.

King of the Hill

Ihr wisst, wie das Spiel gespielt wird, aber es gibt eine kleine Abwechslung. Ein neutraler Hügel taucht auf der Karte auf und zwei Teams kämpfen darum, den Hügel zu kontrollieren und Punkte zu sammeln. Wenn ein Spieler den Hügel unangefochten betritt, wird er erobert und bringt pro Sekunde 1 Punkt in eine Eroberungsleiste ein. Wenn die Eroberungsleiste eines Teams voll ist, erhält es 1 Punkt und ein neuer Hügel wird an einem anderen Ort errichtet.

Land Grab

Zu Beginn des Matches gibt es 3 neutrale Zonen auf der Karte. Wenn ein Spieler eine Zone erobert, wird sie gesperrt und gibt seinem Team 1 Punkt. Wenn alle Zonen erobert sind, gibt es eine Pause, bevor 3 neue neutrale Zonen erscheinen. Das erste Team, das 11 Punkte erreicht, gewinnt.

Last Spartan Standing

Last Spartan Standing basiert auf dem Thema „Einsame Wölfe“ aus Saison 2.

In diesem Free-for-All-Erlebnis spawnen 12 Spieler auf großen Team-Battle-Karten mit einem begrenzten Loadout und 5 Respawns. Sobald einem Spieler die Respawns ausgehen und er nicht mehr teilnehmen kann, kann er entweder zuschauen oder das Spiel ohne Strafe verlassen.

Wenn ein Spieler im Match einen Kill erzielt, kann er zu einer anderen Waffe aufrüsten – etwas, mit dem Spieler von „Escalation Slayer“ zweifellos vertraut sein werden. Das Spiel endet, wenn nur noch ein Spartaner übrig ist.