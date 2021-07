Halo Infinite: Technische Multiplayer Preview nur für Insider

343 Industries hat in den letzten Wochen einige Informationen zum Multiplayer von Halo Infinite bekannt gegeben, und versprochen, dass Fans ihn in einer kommenden technischen Preview selbst testen können. Obwohl die Anmeldungen nach der ersten Enthüllung live gingen, gibt es kein bestimmtes Datum, außer dass sie diesen Sommer starten soll.

Community-Manager John Junyszek lieferte jetzt ein Update und versicherte, dass es nicht aus dem Nichts auftauchen würde und wies darauf hin, dass man Halo-Insider sein muss, um teilnehmen zu können.

Zum aktuellen Status der Multiplayer Preview sagte Junyszek:

We're constantly evaluating the flighting build, just like we do with MCC flights, and the exact timing is dictated by development realities. That said, once we have a firm date locked in, we'll let you know 👊

