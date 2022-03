Halo Infinite: Von Spartan inspirierte Stiefel-Serie von Wolverine angekündigt

Heute kündigt Microsoft eine Partnerschaft mit dem Schuh- und Bekleidungshersteller Wolverine an. Im Laufe des Jahres werden mehrere von Halo inspirierte Stiefel auf dem Markt erscheinen.

Den Anfang macht die limitierte Auflage von 117 Paaren des Wolverine x Halo: The Master Chief Stiefel, die ab dem 29. März zum Preis von 225,- US-Dollar auf wolverine.com erhältlich sind.

Über die Partnerschaft sagte James Monosmith von Xbox:

„Angesichts der Wurzeln von Halo in der militärischen Science-Fiction wussten wir, dass die Zeit kommen würde, in der wir Spartan-Stiefel zum Leben erwecken wollten, und als Wolverine an uns wegen einer Zusammenarbeit herantrat, wussten wir, dass die Zeit jetzt gekommen war.“

Weitere limitierte Arbeitsstiefel von Wolverine sollen bald enthüllt werden.

Introducing the Master Chief boot from @Wolverine! The limited-edition boot drops on March 29 at 9AM PT/12PM ET.

Check out the @XboxWire post for more details: https://t.co/dBSKUwgwqQ pic.twitter.com/kU4THQBULd

— Halo (@Halo) March 25, 2022