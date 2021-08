Halo Infinite: Warthog als Gaststar bei Weltpremiere von Free Guy

Bei der Weltpremiere von Free Guy in New York enthüllte Xbox einen voll funktionsfähigen und geländetauglichen Nachbau eines Warthog aus Halo Infinite.

Das ikonische Transportfahrzeug aus dem Halo-Universum steht auf 43-Zoll-Reifen mit maßgeschneiderten 20-Zoll-Felgen und wird von einem über 1000 PS starken Twin-Turbo-Small-Block-Ford-V8 angetrieben.

Whether you're blasting your way through the streets of New Mombasa or stylishly cruising the highways of Free City, the versatile and venerable Warthog is always ready for action. 😎 pic.twitter.com/awkwMlpt0o

— Halo (@Halo) August 4, 2021