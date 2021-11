Halo Infinite: Zäher Fortschritt im Battle Pass wird untersucht

Mit dem Start der Multiplayer Beta von Halo Infinite in dieser Woche können sich Spieler in Mehrspielerpartien in den Kampf stürzen und dabei neue Inhalte im Battle Pass von Season One: Heroes of Reach freischalten.

Der Fortschritt im Battle Pass gestaltet sich aber noch recht zäh. Das liegt daran, dass ihr die benötigten Erfahrungspunkte nicht für abgeschlossene Matches erhaltet, sondern durch Herausforderungen. Die EP aus abgeschlossenen Herausforderungen leveln also den Battle Pass.

343 Industries hat das Feedback zum Battle Pass vernommen, wie Community Director Brian Jarrard die Spieler wissen lässt.

Derzeit schaue man sich den Fortschritt vom Battle Pass an und werte Daten vom Vortag aus.

Ein Update dazu sollte also zu gegebener Zeit folgen.

Thank you to everyone who has jumped into the #HaloInfintie beta so far! FYI the team is looking at Battle Pass progression and gathering data from yesterday's sessions and we'll share updates as we have them. Please continue to share feedback and raise flags as you see them. 1/3

— Brian Jarrard (@ske7ch) November 16, 2021