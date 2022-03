Halo TV-Serie: Offizieller Trailer zur ersten Staffel

Halo: The Series, die neue Halo TV-Serie, startet am 24. März exklusiv auf Paramount Plus. Hierzulande wird die erste Staffel via SKY übertragen, wie wir bereits berichtet haben.

Die Serie Halo, die einen epischen Konflikt des 26. Jahrhunderts zwischen der Menschheit und einer außerirdischen Bedrohung, dem Covenant, schildert, verwebt tiefgehende persönliche Geschichten mit Action, Abenteuern und einer reichhaltigen Vision der Zukunft.

In einem Krieg, in dem es um das Überleben der Menschheit geht, ist unsere tödlichste Waffe unsere größte Hoffnung. In der Serie erlebt ihr den Master Chief, Cortana, die Covenant und die anderen Spartaner des Silver Teams.

Im neuen Trailer zur Paramount+ Original-Serie gibt es einen weiteren Vorgeschmack:

Dazu wurden diese beiden neuen Bilder von Paramount veröffentlicht: