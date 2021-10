Haven: Kostenloser DLC Sweet Little Things verfügbar

The Game Bakers kündigt Sweet Little Things an, ein kostenloses Update für Haven, das ab sofort für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One und Xbox Series X/S verfügbar ist.

Wenige Monate nach der Veröffentlichung wurde das Spiel von mehr als 700 000 Spielern heruntergeladen (einschließlich Xbox Game Pass), erhielt über 93 % positive Bewertungen auf Steam und wurde mehrfach ausgezeichnet. Das Studio hat Haven seit seiner Veröffentlichung mit Updates und Korrekturen versorgt und veröffentlicht jetzt das erste Update mit neuen Inhalten und Funktionen.

Update Inhalte:

Zwei neue Kostüme für Yu & Kay: „Streetwear“, der angesagte Stil auf der Straße, und „Top/Truth“, inspiriert vom Stil ihrer Herkunftsplaneten

Den Meloglide, mit dem man den Titel des Original-Soundtracks von Danger auswählen kann, den man hören möchte

Eine neue Kussanimation für das verliebte Paar

Eine Konzeptkunstgalerie, in der Artworks aus der Entstehungszeit des Spiels zu sehen sind

Viele Verbesserungen der Lebensqualität basierend auf dem Feedback der Spieler

„Das Schöne an der Entwicklung einzigartiger Nischenspiele ist, dass sie die Spieler über einen langen Zeitraum hinweg anziehen. Deshalb verbessern wir das Spiel ständig. Wir haben viele tolle Rückmeldungen von den Spielern erhalten und haben diese Liebe in dieses erste Update für sie und alle zukünftigen Spieler gesteckt“, sagt Emeric Thoa, Creative Director des Studios.

Den Release Trailer zum Haven: Sweet Little Things DLC gibt es hier: