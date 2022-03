Haven: Update führt Alternativen für gleichgeschlechtliche Paare ein

The Game Bakers freut sich, das neue Update für Haven anzukündigen, ihr preisgekröntes romantisches Weltraumabenteuer, in dem Yu und Kay, ein Liebespaar, darum kämpfen, zusammenzubleiben, während die ganze Welt sie trennen will.

Mit diesem kostenlosen Update können die Spieler nun wählen, als welcher Yu und welche Kay sie spielen möchten. Sie können als die bestehenden Yu und Kay (Frau und Mann), als zwei Frauen (Yu und eine alternative Version von Kay) oder als zwei Männer (Kay und eine alternative Version von Yu) spielen.

Das Update war für das Team von The Game Bakers etwas Besonderes, wie Emeric Thoa, Creative Director, erklärt: „In Haven geht es um die Freiheit, zu lieben, wen man will. Schon in den frühen Tagen der Konzeption hatten wir mehrere Paare für das Spiel entworfen, mit einer Vielzahl von Beziehungen. Aber die Zwänge unseres Indie-Teams zwangen uns dazu, uns nur auf Yu und Kay zu konzentrieren. Nach dem Start des Spiels wollten wir zurückkehren und an diesem Update arbeiten. Wir hoffen, dass sich viele Spieler im Spiel besser repräsentiert fühlen.“

Dieses Update ändert nicht den Handlungsbogen von Haven, die Spieler spielen immer noch als Yu und Kay, aber das Spiel bietet mehr Optionen, was die Zusammensetzung des Paares angeht. Auch wenn die alternativen Charaktere ähnlich aussehen wie Yu und Kay, wurden sie in der gleichen Qualität wie das Original neu erstellt. Zwei neue, fantastische Schauspieler erwecken die Charaktere in allen 80.000 Dialogzeilen des Spiels zum Leben, es gibt neue Modelle und die gesamte Grafik im Spiel.

Das kostenlose Update ist für PC (Steam, Epic Games Store und GOG.com), PlayStation 4 und 5, Xbox One und Serie sowie Nintendo Switch erhältlich. Um den Start des Updates zu feiern, ist Haven um 40 % reduziert.