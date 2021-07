Hindsight 20/20: Wrath of the Raakshasa: Veröffentlichung des Rollenspiels im September

Das Rollenspiel Hindsight 20/20: Wrath of the Raakshasa wird am 9. September 2021 für Xbox, PlayStation, Switch und PC veröffentlicht.

Hindsight 20/20 – Wrath of the Raakshasa, das Action-RPG mit moralbasierten Entscheidungen von den BioWare-, ArenaNet- und Sucker Punch-Veteranen von Triple-I Games, nimmt die Spieler am Donnerstag, den 9. September 2021 auf PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, Xbox One und Windows via Steam mit auf eine epische Reise voller schwieriger Entscheidungen.

Der junge einarmige Krieger Jehan steht zwischen zwei grundverschiedenen Welten. Aufgewachsen im Königreich Champaner, lernte er, Gewalt zu verabscheuen. Wann immer es möglich war, entschied er sich für Pazifismus, schlimmstenfalls benutzte er einen Elektroschocker zur Selbstverteidigung. Das war vor der Ermordung seines Vaters, bevor der Virus begann, die Bürger Champaners in blutrünstige Raakshasas zu verwandeln. Jetzt steht Jehan am Scheideweg des Schicksals selbst, und seine Entscheidungen werden die Zukunft der ganzen Welt bestimmen.

Jehans Handlungen – Kämpfe, Dialoge, sogar wem er wann hilft – verändern die Art und Weise, wie Passanten ihn auf seiner Reise wahrnehmen. Was anfangs wie der „richtige“ Weg erscheint, kann im weiteren Verlauf unerwartete Auswirkungen haben und zu 10 verschiedenen Enden führen. Erforscht eine wunderschöne Aquarellwelt, in der sich Magie und Technologie in einer höchst divergenten Geschichte vermischen, die zu mehreren Durchläufen ermutigt, um alle verschiedenen Möglichkeiten zu sehen.

Auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S läuft Hindsight 20/20 in 4K/60FPS mit verbesserten Post-Processing-Effekten wie Light Bloom und Ambient Occlusion. Die PlayStation 5-Version bietet ein immersiveres Erlebnis durch das haptische Feedback des DualShocks und adaptive Trigger.

„Hindsight wurde um unsere eigens entwickelte Experience Engine herum entwickelt, die den Spielern tiefere Entscheidungen und Konsequenzen ermöglicht“, so Hemanshu Chhabra, Creative Director bei Triple-I Games. „Wir wollen nicht, dass unsere Dilemmas schwarz und weiß sind, und wir hoffen, dass unser Spiel Sie dazu bringt, Ihre Handlungen sorgfältig zu überdenken, wenn es im September erscheint.“

Hindsight 20/20: Wrath of the Raakshasa wird am 9. September 2021 in englischer Sprache für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox One und Windows über Steam erhältlich sein.