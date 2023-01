Hogwarts Legacy: Über 100 Nebenquests mit Einfluss auf die Hauptstory

In knapp zwei Wochen ist es so weit und Harry Potter-Fans können in Hogwarts Legacy die Zaubereischule Hogwarts sowie Umgebung frei erkunden. 100 Jahre vor den Geschehnissen des ersten Buchs verkörpern Spieler dabei einen Schüler, der sich im fünften Jahr seiner Ausbildung zum Zauberer befindet.

Dank geleakten Inhalten des offiziellen Artbooks ist bekannt, dass die Geschichte des Rollenspiels etwa 35 Spielstunden lang sein wird. Neben der Hauptgeschichte gibt es allerdings jede Menge weitere Beschäftigungen, zu denen auch über 100 Nebenquests mit Auswirkungen auf die Handlung zählen, wie Narrative Director und Advanced Game Writer Moira Squier bestätigt:

„Die Haupthandlung ist kompliziert und fesselnd und beinhaltet eine Vielzahl verschiedener Charaktere und Sichtweisen, aber indem wir dem Spieler im Laufe des Spiels Wahlmöglichkeiten geben, können sie ihre eigene Version dieser epischen Geschichte erzählen. Sogar die Nebenquests, von denen es über 100 gibt, ermöglichen es dem Spieler, die Hauptkampagne durch seine Erfahrungen zu beeinflussen.“ „Wenn man mit jemandem in einer Nebenquest interagiert, hat das Auswirkungen darauf, wie man mit ihm in der Haupthandlung interagiert – und andersherum. Die Reihenfolge, in der der Spieler diese Quests abschließt, wird sich auf die Geschichte und das Spiel auswirken. Alles ist miteinander verknüpft.“

Hogwarts Legacy erscheint am 10. Februar für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, am 4. April für Xbox One und PlayStation 4 sowie am 25. Juli für Nintendo Switch.