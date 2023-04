Homestead Arcana: Gemütliche Stimmung im Xbox Game Pass

Homestead Arcana von Publisher Skybound Entertainment und Entwickler Serenity Forge verbreitet ab sofort gemütliche Stimmung bei PC-Spielern auf Steam und im Game Pass auf Xbox Series X|S und PC.

„Wir freuen uns, Spieler in der wunderschönen Welt von Homestead Arcana zu begrüßen, in der sie das Spiel erleben können, in das wir in den letzten Jahren so viel Zeit und Herzblut investiert haben,“ sagt Zhenghua Yang, Serenity Forge’s CEO. „Wir freuen uns besonders für unsere Fans auf der ganzen Welt, denn genau sie sind diejenigen, an die sich unser einzigartiges Abenteuer richtet.“