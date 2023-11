Honeycomb: The World Beyond: Spieler forschen und erkunden unbekannte Biome

Spieler forschen und erkunden im nächsten Jahr unbekannte Biome in Honeycomb: The World Beyond.

Im Survival-Sandbox-Spiel Honeycomb: The World Beyond erforschen die Spieler unbekanntes Terrain in riesigen und lebendigen Biomen. Dort entdecken sie verschiedene Tiere und Pflanzen, mit denen sie experimentieren können.

Sammelt Ressourcen, baut eure Basis und weitet eure Experimente und Forschungen aus. Dabei hilft den Spielern auch ein Planungsmodus, sodass sie kein Baumeister sein müssen, um in der gefährlichen Welt mit all seinen Geheimnissen zu überleben.

Entwickler Frozen Way will Honeycomb: The World Beyond im dritten Quartal 2024 für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC veröffentlichen.