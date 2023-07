Howl: Astragon übernimmt Publishing des Adventures

Autor:, in / Howl

Der Düsseldorfer Videospielentwickler und Publisher astragon Entertainment und das Wiener Entwicklerstudio Mi’pu’mi Games haben eine Partnerschaft bekannt gegeben. Dabei übernimmt astragon Entertainment das Publishing des rundenbasierten Abenteuers Howl, einer taktisch-narrativen Volkserzählung, in der die Spieler das Land von einer Seuche, dem namensgebenden Howl, befreien müssen.

„Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem äußerst talentierten Team von Mi’pu’mi Games zusammenarbeiten können. Mit Howl präsentieren sie ein märchenhaftes Abenteuer, das sich vor allem durch eine einzigartige Optik auszeichnet und eine spannende Geschichte erzählt. Der Titel wird unser umfangreiches Publishing-Portfolio weiter diversifizieren“, sagt Julia Pfiffer, Co-CEO von astragon Entertainment.

„Mit astragon Entertainment haben wir einen starken Verlagspartner gefunden. Howl wird von astragons langjähriger Erfahrung in den Bereichen Produktion, Marketing, Vertrieb und Publishing profitieren, und wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit“, sagt Martin Filipp, COO und Geschäftsführer von Mi’pu’mi Games.

Über Howl

Howl ist ein rundenbasiertes, taktisches Spiel, in dem man als taube Prophetin in einer Welt überleben muss, die von einer akustischen Seuche heimgesucht wird, die Menschen in Wölfe verwandelt. Jeder Schritt muss gut geplant sein, um die Gegner auszumanövrieren.

Die Grafik von Howl wurde mit „Living Ink“ erstellt, einem flüssigen, dynamischen Aquarellstil, der die Geschichte während des Spiels illustriert. Die Spieler bahnen sich ihren Weg durch eine düstere Fantasiewelt und kämpfen, um das Land von der Pest zu befreien und ihren verlorenen Bruder zu finden.

Features

Taktik: Die Spieler müssen den Aktionen des Feindes immer einen Schritt voraus sein, um in den rundenbasierten Kämpfen erfolgreich zu sein. Eine falsche Entscheidung kann die Heldin in gefährliche Situationen bringen und es steht viel auf dem Spiel.

Einzigartiger visueller Stil: Durch „lebende Tinte“ wird die wunderschöne Märchenwelt beim Spielen lebendig.

Freischaltbare Fähigkeiten: Neue Fähigkeiten können freigeschaltet und verbessert werden, um mit dem Gegner mithalten zu können.

Herausfordernd: 60 Level in vier Kapiteln warten darauf, vom Bösen befreit zu werden.

Die Veröffentlichung von Howl ist für 2023 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC geplant.