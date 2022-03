Hunt: Showdown: They Came From Salem bringt legendäre Waffen und mehr

Hunt: Showdown bringt mit dem They Came From Salem neue legendäre Waffen und einige Extras ins Spiel.

Der DLC Hunt: Showdown They Came From Salem enthält einen legendären Jäger, zwei legendäre Waffen und ein legendäres Werkzeug: The Witch Hunter, Witch Trial (Berthier Mle 1892 Deadeye), Sister’s Keeper (Nagant M1895 Officer) und Rooted Apothecary (First Aid Kit).

Über They Came From Salem: Als sie noch ein kleines Mädchen war, setzte sich Circe‘ Großmutter mit ihr zusammen und erzählte ihr die Geschichte der Familie Elias. Sie erzählte Circe, dass es in Salem zwar viele unschuldige Opfer gab, dass es aber auch so etwas wie Hexen gab. Sie zogen in Frauenhäuten umher und suchten ganze Städte heim. Sie lockten junge Mädchen auf ihre Seite, damit sie, wenn ihre Kostüme mit dem Alter zu locker wurden, immer etwas Neues zum Hineinschlüpfen hatten. Circes Großmutter erzählte ihr, dass es die Aufgabe der Familie Elias sei, diese Hexen zu finden und sie auszulöschen, jede einzelne, bis nur noch Gerüchte und Asche übrig seien.