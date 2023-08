Hunt: Showdown: Jäger oder Gejagter?

Crytek präsentiert das erste Wild Target „Rotjaw“ im Tide of Shadows-Event von Hunt: Showdown. Seid ihr Jäger oder Gejagter?

Crytek fragt im aktuellen Wild Target Trailer: Seid ihr Jäger oder Gejagter in Hunt: Showdown?

Im Rahmen des Tide of Shadows Live-Event begegnet ihr im Bayou einer tödlichen Bedrohung. Rotjaw lauert in den Gewässern, um jeden anzugreifen, der in ihr Gebiet eindringt.

Rotjaw ist das erste Wild Target und bringt neue Dynamik ins Spiel. Ihr müsst improvisieren, um in den neuen, offenen Gebieten zu bestehen. Entscheidet spontan, wie ihr euch diesem Monster nähern und es möglichst schnell oder leise ausschalten könnt.