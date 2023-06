Hunt: Showdown: Update verspricht packendes Erlebnis

Fans von Hunt: Showdown können sich eine Vielzahl von Belohnungen verdienen und es mit einem tödlichen neuen Boss aufnehmen, denn heute startet das Live-Event Tide of Shadows.

Bis zum 23. August 2023 stehen den Spielern im Rahmen des Events neue Herausforderungen, neues Gameplay und eine neue Geschichte zur Verfügung. Die Jäger können von speziellen neuen Kräften profitieren, indem sie sich einem von drei neuen Pakten verpflichten. Während sie sich ihren Weg durch das Bayou kämpfen, können sie Geschichten über jede mysteriöse Organisation freischalten.

Das Tide of Shadows Live-Event führt auch eine neue Kategorie von Bossen ein – das Wild Target. Rotjaw ist ein spielveränderndes neues Monster, das eine tödliche neue Bedrohung für das Bayou darstellt. Im Gegensatz zu anderen Boss-Gegnern ist Rotjaw nicht in einem Lager zu finden. Stattdessen lauert sie in den Gewässern des Bayou, um jeden anzugreifen, der in ihr Gebiet eindringt.

Rotjaw sorgt für ein neues Spielerlebnis und bringt die Gewässer, die sie ihr Zuhause nennt, ins Spiel. Die offene Natur dieser Gebiete erhöht den Druck, Rotjaw so schnell oder so leise wie möglich zu erledigen. Sie zwingt die Spieler auch zum Improvisieren, wenn sie sich in den offenen Gebieten verteidigen. Die Jäger müssen spontan entscheiden, wie sie sich ihr nähern und sie ausschalten können.

Das Tide of Shadows Live-Event bringt auch neue Pakte mit sich, für die die Spieler ihre Jäger verpflichten können – den Urpakt, den Schmugglerpakt und den Erdenpakt. Die Spieler erhalten ausführliche Informationen über die Ursprünge und Ziele jedes Paktes und haben die Möglichkeit, neue legendäre Waffen und Ausrüstungsgegenstände zu erhalten, die mit den drei Fraktionen verbunden sind.

„Wir haben Rotjaw als neues Ziel für Jäger entworfen und dabei einige Mechaniken und Spielabläufe von unseren etablierten Bosszielen übernommen“, sagt David Fifield, General Manager für Hunt: Showdown. „Ihr Design gibt den Spielern eine ganz neue Bandbreite an Entscheidungen zwischen Risiko und Belohnung, wenn sie sich auf eine Kopfgeldjagd begeben. Soll man sie sofort jagen oder ignorieren, bis man das andere Ziel verbannt und Dunkelsicht erlangt hat? Mit welchen Eigenschaften, Waffen und Ausrüstungsgegenständen ist man am besten gerüstet, um sie ausfindig zu machen und zu besiegen? Wie kann man, sobald sie verbannt ist, am besten die Bounty Token sichern und damit von der Karte verschwinden? Wir freuen uns unglaublich darauf, Rotjaw zu entfesseln, und sind gespannt darauf, wie sie ihre Spuren in der Welt von Hunt hinterlassen wird.“

Durch Event-Punkte können Spieler während des Live-Events Belohnungen freischalten. Diese erhalten sie für das Abschließen einer Reihe von Herausforderungen im Spiel und für die Interaktion mit oder die Zerstörung von neuen Schiffsaltären, die im Bayou verstreut sind.

Um die Event-Punkte zu sammeln, können Jäger die neuen „Burn Traits“ nutzen, die nur für die Dauer des Events verfügbar sind und den Spielern neue Spielmöglichkeiten bieten. Spieler können außerdem einen neuen Battle-Pass mit einem kostenlosen und einem Premium-Weg aktivieren, der verschiedene Stufen von Inhalten zum Freischalten bietet.

Tide of Shadows und Rotjaw sind ab sofort für den PC verfügbar und auf Konsolen innerhalb der nächsten Tage.