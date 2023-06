Activision Blizzard: E-Mail offenbart Forderungen von Jim Ryan

Eine E-Mail mit einem wichtigen Austausch zwischen Xbox-Chef Phil Spencer und PlayStation-Boss Jim Ryan wurde im Rahmen der Anhörung zwischen der FTC und Microsoft veröffentlicht.

So schrieb Ryan am 26. Mai 2022 eine ausführliche E-Mail an Spencer und schlug dort Rahmenbedingungen vor, die sich mehr nach Forderungen seitens SONY anhören. Darin ging es unter anderem um eine langfristige Verpflichtung zur Veröffentlichung und Verfügbarkeit von Call of Duty und anderen Activision-Spielen nach der Übernahme von Microsoft.

Ryan schrieb: „Um das Richtige für die Spieler zu tun, reicht es nicht aus, zu versichern, dass eine bestimmte Auswahl an älteren Titel auf der PlayStation bleiben wird. Vielmehr muss man sich darauf einigen, dass alle Activision-Titel auf PlayStation zur Verfügung gestellt werden, unabhängig von ihrem ursprünglichen Veröffentlichungsdatum oder ob sie einem bestimmten Franchise zugeordnet werden können, so wie es in der Vergangenheit der Fall war. Und diese Verpflichtung muss langfristig gelten, nicht nur ein paar Jahre nach der Übernahme.“

Weiterhin ging es Ryan auch darum, dass die Spiele nicht zu nachteiligen Bedingungen auf PlayStation oder anderen Plattformen veröffentlicht werden. Dies könne nach seiner Ansicht darauf hinauslaufen, dass sie dann gar nicht auf PlayStation erscheinen und das wäre schließlich nicht im Sinne der Spieler.

Ryan nannte dazu folgendes Beispiel: „Activision-Spiele auf PlayStation verfügbar zu machen, nachdem sie bereits auf Xbox verfügbar sind, würde dem Geist von Microsofts Verpflichtung widersprechen, Activision-Spiele auf PlayStation zu behalten, und wäre auch für die Spieler unbefriedigend.“

Im weiteren Verlauf der E-Mail geht es Ryan um Spiele von Activision in Abonnementdiensten und fordert im Prinzip die gleiche Verfügbarkeit.

Ryan sagte dazu: „Eine ungleiche Behandlung von Activision-Spielen in Abonnementdiensten würde zu einer ungleichen Verfügbarkeit der Spiele führen. Solange du dem grundlegenden Prinzip zustimmst – Activision-Spiele sollten in den Abonnementdiensten der Parteien nicht ungleich behandelt werden – sind wir offen für weitere Diskussionen über die Einzelheiten, wie dies erreicht werden könnte.“

Nach einer erfolgreichen Übernahme ist Ryan weiterhin nicht der Ansicht, dass „die zuvor zwischen SIE und Activision ausgehandelten Finanz-, Marketing- und sonstigen Vereinbarungen auch nach der Übernahme weiter gelten sollen“. Ryan sieht in einer Neuverhandlung nur Vorteile.

Auch das Thema Bethesda wurde angesprochen. Hier wünscht man sich ebenso wie bei Activision eine Gleichbehandlung.

Am 26. August 2022 schrieb Phi Spencer schließlich eine E-Mail an Ryan. Dort wird Sony als wichtiger Partner für den Vertrieb von Activision-Spielen genannt und man wolle diese Beziehung auch nach der Übernahme aufrechterhalten.

Spencer verwies Ryan dann auf eine schriftliche Vereinbarung vom 31. Januar 2022 mit der Verpflichtung Sony gegenüber.

Laut Spencer sieht diese Vereinbarung vor, „dass alle bestehenden Activision-Konsolentitel bis zum 31. Dezember 2027 auf Sony bleiben, einschließlich zukünftiger Versionen der Call of Duty-Reihe oder anderer aktueller Activision-Reihen. Dies beinhaltet die Gleichstellung von Inhalten und Funktionen sowie die Klarstellung, dass wir keine zeitlich begrenzten Exklusivveröffentlichungen solcher Inhalte auf Xbox-Konsolen anbieten werden.“

Über diese Verpflichtung hinaus sei es für Spencer jedoch schwierig, die „dargelegten Prinzipien mit Sonys führender Rolle auf dem Markt in Einklang zu bringen“, die Ryan in seiner Mail vom 26. Mai vorschlug bzw. forderte.

Weil Ryans Forderungen nicht erfüllt wurden, dürfte dieser Austausch zwischen den beiden Führungskräften wohl ausschlaggebend dafür sein, dass Sony so stark gegen die Übernahme von Activision Blizzard durch Microsoft ankämpft.