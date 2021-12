I Am Fish: Entwickler lässt nächstes Spiel aus Prototypen wählen

Autor:, in / I Am Fish

Welcher Spieler hat nicht schon eigene Ideen entwickelt und würde diese gerne in einem Videospiel sehen? Was unmöglich erscheint, lässt Bossa Games jetzt Wirklichkeit werden. Fast jedenfalls, denn die Entwickler von I Am Fish, I Am Bread und Surgeon Simulator 2 lassen euch aus fünf Konzepten und Spielprototypen des Studios auswählen, welchen Titel ihr als nächstes spielen wollt.

Übersicht der Spielkonzepte

They Come at Night: Ein Ego-Shooter/Melee-Spiel mit Strategie-, Tower-Defense- und Baumechanik-Elementen.

Ein kooperatives Überlebensspiel mit Elementen des strategischen Managements, der Handwerkskunst und des Rollenspiels. Schließt euch mit Freunden zusammen oder spielt allein in einer nicht enden wollenden Welt voller Umwelträtsel und Kampfherausforderungen.

Project Meru: Eine neue Variante des kooperativen Survival-Crafting-Genres mit Schwerpunkt auf Fantasy-Abenteuer, Robotern und Umweltkatastrophen.

Darkseekers: Wag euch mit bis zu acht Freunden aus eurem postapokalyptischen Bunker und befreit die Welt von seelensaugenden Monstern, die das Land bis auf ein paar umherwandernde Geister leer hinterlassen haben. Euer Team wird Detektiv spielen, um viele Geheimnisse und Geschichten aufzudecken, die von Freunden und Feinden im Reich der Geister erzählt werden, um schließlich die Monster zu vertreiben.

Doom of Room: Kämpft in diesem Multiplayer-Kampfspiel um euer Überleben in einem verfallenen, neonfarbenen, makabren Labor, in dem ihr Experimente und Artefakte findet, mit denen ihr eure Freunde beherrschen könnt.

„Es liegt an den Spielern zu beeinflussen, welches Spiel wir als nächstes entwickeln! Wir würden gerne wissen, welche Prototypen der Xbox am besten gefallen und wer weiß, vielleicht landen sie eines Tages sogar im Xbox Game Pass.“

Dazu hat Bossa Games ein kurzes Video veröffentlicht:

Eure Gedanken und euer Feedback zum kommenden Spiel von Bossa Games könnt ihr hier hinterlassen und euch die verschiedenen Titel genauer ansehen.