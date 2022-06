Infinity Ward: Open-World-RPG möglicherweise in Entwicklung

Autor:, in / Infinity Ward

Der Call of Duty-Entwickler Infinity Ward sucht einen Narrative Director für ein Open-World-RPG.

Der in Kalifornien beheimate Entwickler Infinity Ward ist bestens für Call of Duty bekannt. Seit 2003 werden im Wechsel mit anderen Studios neue Teile des Shooters entwickelt.

Lässt man einmal Warzone außen vor, ist Infinity Ward für beachtliche neun Teile verantwortlich.

Infinite Ward hat neben Kalifornien mit Texas, Mexiko und Polen aber noch weitere Standorte und Studios. An Letzterem könnte demnächst ein Rollenspiel entstehen.

So sucht Activision für Infinity Ward Polen per Stellenausschreibung nach einem Narrative Director. Dieser soll bei der Entwicklung eines Open World-Rollenspiels mitwirken, so entdeckte es Charlie Intel.

Inzwischen wurde die Stellenanzeige wieder entfernt. Screenshots davon könnt ihr aber in der Quelle einsehen.