Infinity Ward: Neues Studio in Austin Texas

In texanischen Austin eröffnet Infinity Ward ein weiteres Studio, dass für die Call of Duty-Reihe entwickelt.

Seit seiner Gründung im Jahr 2002 ist Infinity Ward fest mit der Shooter-Reihe Call of Duty verbunden. Der Entwickler aus den kalifornischen Woodland Hills hat bereits Standorte in Polen und Mexiko. Anfang des Jahres wurde zudem ein neues Team in Spanien geformt.

Jetzt kommt ein weiteres Studio hinzu.

In Austin (US-Bundesstaat Texas), hat man sich ebenfalls niedergelassen. Auch dort wird man an Erlebnissen für Call of Duty werkeln, wie es in einer Anzeige heißt, mit der man Stellen im Bereich UI und Design besetzen möchte.

In der Anzeige heißt es: „Infinity Ward hat ein brandneues Studio in Austin, TX, eröffnet. Das Studio wird an der Entwicklung neuer und innovativer Erlebnisse für Call of Duty arbeiten und modernste Technologie entwickeln, um diese zu unterstützen.“ „Unser Studio bietet ein sicheres, vertrauensvolles und ermächtigendes Umfeld, um Ihre Kreativität zu entfesseln und dabei zu helfen, das Außergewöhnliche zu schaffen.“