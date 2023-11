Turn 10: Dan Greenawalt übernimmt Studioleitung

In der Führungsriege von Microsoft gab es zuletzt nach der vollzogenen Übernahme von Activision Blizzard personelle Veränderungen.

So wurde der bisherige Head of Xbox Game Studios Matt Booty zum President of Game Content and Studios ernannt. Seinen Platz übernahm hingegen Alan Hartman, der zuvor das Forza Motorsport Studio Turn 10 leitete.

Den Platz von Hartman hat jetzt Dan Greenawalt inne, wie man im Xbox Podcast erfuhr. Schon im Oktober hatte er die Leitung von Turn 10 übernommen, wie ein Blick in sein LinkedIn-Profil zeigt.

Greenawalt fing 2002 bei Turn 10 als Game Director und Creative Director für Forza Motorsport an. Die letzten zwei Jahre war er dort als General Manager tätig.