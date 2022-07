Intellivision Amico: Markteinführung nach Aufgabe des Markenschutzes unwahrscheinlich

Autor:, in / Intellivision Amico

Es scheint, als würde es die Intellivision Amico Konsole nicht bis in die Händlerregale schaffen.

Ursprünglich sollte die Heimkonsole mit Amico-Spielen im Oktober 2021 auf den Markt kommen. Doch es kam immer wieder zu Verzögerungen. Zuletzt versuchte Intellivision die Konsole zu retten, in dem man ein Teil des Personals entließ und einige der Spiele für andere Plattformen lizenzierte.

Wie VGC berichtet, wurde der Markenschutz für die Bezeichnung „Intellivision Amico“ in den USA jetzt aufgegeben. Beim The United States Patent and Trademark Office (USPTO) ist die Bezeichnung zum 20. Juni 2022 als „aufgegeben“ deklariert, da der Hersteller dem USPTO nicht gemeldet hat, ob die Marke im Handel verwendet wird.

Bislang wurden Verlängerungsanträge eingereicht, da sich die Markteinführung verschoben hatte. Im November reichte man zuletzt eine solche Verlängerung ein, die im Juni dann auslief und zum Wechsel des Status führte.

Der Hersteller hat zwei Monate Zeit, um eine Wiederaufnahme einzureichen und zu erklären, dass es sich um eine unbeabsichtigte Verzögerung handelte. Theoretisch könnte dann eine weitere Verlängerung eingereicht werden.