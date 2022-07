Marvel’s Midnight Suns: Trotz Darkhold keine Zusammenarbeit mit zweitem Doctor Strange-Kinofilm

Trotz des Darkholds wird es keine Zusammenarbeit zwischen Doctor Strange in the Multiverse of Madness und Marvel’s Midnight Suns geben.

Im Taktik-Rollenspiel Marvel’s Midnight Suns wird das Buch Darkhold ebenso wie im Film Doctor Strange in the Multiverse of Madness eine Rolle spielen. Das verriet Creative Lead Jake Solomon den Lesern in der aktuellen UK-Ausgabe des PC Gamer Magazine.

Dass das uralte Buch, in dem die Werke und Zaubersprüche des bösen Gottes Chthon niedergeschrieben sind, sowohl im Spiel als auch im Film auftauchen, sei aber nur reiner Zufall gewesen und war selbst für den Entwickler eine echte Überraschung. Demzufolge gibt es auch keine Art von Zusammenarbeit oder Crossover zwischen beiden Medien.

Solomon erklärte weiter, dass es im Spiel eine gute und eine böse Version von Scarlet Witch geben würde. Die Version von Doctor Strange wird von ihm hingegen als pingeliger/wählerischer beschrieben.

Dazu fügte er an: „In der Midnight Sons-Comicserie, von der das Spiel inspiriert ist, taucht Doctor Strange immer mit diesem tollen Umhang auf. Er sagte: ‚Ich könnte sie aufhalten, aber wenn ich das täte, würde die Kraft meiner Energien das Universum zerreißen. Viel Glück!‘ Und dann fliegt er weg, und du sagst: ‚OK, Doctor Strange.’“

Marvel’s Midnight Suns wird am 7. Oktober 2022 in vier Editionen für Xbox Series X|S und Xbox One erscheinen. Eine Vorbestellung des Spiels ist bereits möglich:

Marvel’s Midnight Suns vorbestellen