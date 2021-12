inXile Entertainment: Gerüchte um geheimes Projekt mit bekanntem Sci-Fi-Autor

Wie der bekannte Sci-Fi-Autor Brandon Sanderson in einem Beitrag auf seiner Webseite verraten hat, arbeitet er aktuell mit einem von ihm nicht genannten Entwicklerstudio an einem noch geheimen Videospiel. Unbestätigten Gerüchten zufolge soll es sich um das Microsoft Games Studio inXile Entertainment handeln.

Laut Sanderson können Fans mit einer komplett neuen IP rechnen, welche zwar nicht auf einem seiner Werke basiere, an deren Erstellung er allerdings dennoch maßgeblich beteiligt gewesen sei. Diese soll sich bereits seit Jahren in Entwicklung befinden und bald angekündigt werden:

„Ich arbeite seit mehreren Jahren an einem Videospiel und vermute, dass es dieses Jahr angekündigt wird. Die Spekulationen können also beginnen! (Anmerkung: Es basiert nicht auf einem meiner Werke, sondern ist etwas Neues, das ich mit ihnen gemeinsam aufgebaut habe. Es ist eine Spielefirma, von der viele von euch gehört haben, aber wahrscheinlich nicht die, an die ihr gerade denkt. Und auch nicht die andere.)“