inXile Entertainment: Dokumentation zum 20-jährigen Jubiläum

Die Feierlichkeiten bei Microsoft und den Xbox Game Studios brechen nicht ab. Jetzt gibt inXile Entertainment sein 20-jähriges Jubiläum bekannt und veröffentlicht dazu eine neue Dokumentation.

Micah Whipple, inXile Communications Director verkündete: „Wir feiern unser 20-jähriges Bestehen als Spielstudio mit einem Rückblick auf unsere Geschichte: Woher wir kommen, welche Hindernisse wir überwinden mussten und wie die Zukunft unseres Studios aussieht.“

„Aber es sind eben diese Herausforderungen, die uns zu dem gemacht haben, was wir sind, und wir erzählen nie zuvor gehörte Geschichten über unsere Geschichte, unsere Spiele (einschließlich einiger, die nie veröffentlicht wurden) und darüber, wie die Zugehörigkeit zu den Xbox Game Studios unseren Werdegang für immer verändert hat.“

„Wie ihr in der Dokumentation erfahren werdet, sind es wirklich unsere Fans und diejenigen, die uns direkt durch Crowdfunding unterstützt haben, die das Studio am Laufen gehalten haben, und wir möchten uns noch einmal bei allen bedanken, die ein Spiel unterstützt, einem Freund von uns erzählt oder auch nur einen Beitrag geliked haben, der eine Unterstützerkampagne beworben hat. Selbst diese kleinen Interaktionen haben einen großen Unterschied in unserem Leben gemacht, und wir haben als Studio nur dank der Unterstützung von Leuten überlebt, die gerne die Art von Spielen spielen, die wir gerne machen.“

„Wir hoffen, dass Ihnen dieser Rückblick auf die letzten 20 Jahre gefällt und dass Sie uns auch in den nächsten 20 Jahren in unseren Spielewelten begleiten werden.“