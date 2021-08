inXile Entertainment: Unreal Engine 5-RPG trägt Projektnamen Cobalt laut Gerücht

Autor:, in / inXile Entertainment

Laut den neuesten Gerüchten arbeitet inXile Entertainment mit der Unreal Engine 5 an Projekt Cobalt.

Projekt Cobalt, so soll der Projektname des neuen Rollenspiels von inXile Entertainment laut den neuesten Gerüchten heißen. Jez Corden gab den Codenamen „Project Cobalt“ bekannt und meinte dazu, dass es sich bei dem neuen Spiel um ein Steampunk-RPG handeln wird.

Das Spiel soll auf Grundlage der Unreal Engine 5 entstehen und vielleicht sogar in der First-Person-Perspektive spielbar sein. Das Spiel scheint aber noch in weiter Ferne und so soll ein Release im Jahr 2023, wenn nicht sogar erst im 2024 angestrebt werden.