inXile Entertainment: Mehrere neue Mitarbeiter für nächstes Spiel gesucht

Wir hatten bereits darüber berichtet, dass der zu den Xbox Game Studios gehörende Entwickler inXile Entertainment an einem neuen Spiel arbeitet. Jetzt wurden mehrere Stellenangebote veröffentlicht, um Unterstützung bei der Enzwicklung des nächsten Projekts zu erhalten.

Gesucht werden unter anderem ein Facial Technical Artist, ein Lead Character Artist, ein Lead Environment Artist, zwei Senior Lighting Artists, ein AI Designer und ein Gameplay Systems Engineer.

Die Arbeitsplätze der neuen Mitarbeiter teilen sich auf New Orleans in Louisiana und Tustin in Kalifornien auf.