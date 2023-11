Jurassic Park: Classic Games Collection: Sammlung erscheint diesen Monat

Die Carbon Engine von Limited Run Game hat in Zusammenarbeit mit Universal Products and Experiences eine Reihe von beliebten Retro-Jurassic-Park-Spielen wiederbelebt, die noch in diesem Monat, am 22. November, in digitaler Form veröffentlicht werden.

Die 8- und 16-Bit-Ära der Jurassic Park-Spiele ist dank der Jurassic Park Classic Games Collection wieder da! Diese nostalgische Veröffentlichung umfasst eine Reihe von klassischen Titeln und fügt neue Funktionen hinzu, darunter Speicherstände für jedes Spiel, neue Karten im Spiel und verschiedene Verbesserungen der Spielqualität, die diese Titel in die moderne Ära der Spiele bringen.

Die Ergänzungen und Extras dieser Sammlung wurden sorgfältig ausgewählt, um das Vermächtnis des Films von Universal Pictures und Amblin Entertainment aus dem Jahr 1993 und diese Spieleserie zu feiern.

Die Jurassic Park Classic Games Collection enthält die folgenden, bei den Fans beliebten Titel, die ursprünglich für NES, Game Boy, SNES und SEGA Genesis veröffentlicht wurden, also insgesamt sieben Spiele:

Jurassic Park (NES)

Jurassic Park (SNES)

Jurassic Park (Game Boy)

Jurassic Park (Genesis)

Jurassic Park: Das Chaos geht weiter (SNES)

Jurassic Park: Das Chaos setzt sich fort (Game Boy)

Jurassic Park: Rampage Edition (Genesis)

Die Jurassic Park Classic Games Collection erscheint am 22. November digital für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Nintendo Switch und PC über Steam.

Ab dem 15. November können Fans die digitale Ausgabe vorbestellen. Dieser Titel wird auf allen digitalen Plattformen 29,99 € kosten. Erste Eindrücke zu den Spielen gibt es in der Jurassic Park Classic Games Collection Screenshot-Galerie.