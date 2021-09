Just Dance 2021: Matrix hält außergewöhnliche Orte bereit

Autor:, in / Just Dance 2021

Ubisoft gibt ein neues Inhalts-Update für Just Dance 2021 bekannt, um die kommende Saison zu feiern. Dieses Update bietet allen, die Just Dance 2021 besitzen, neue kostenlose Inhalte wie neue Premium-Songs, die zeitlich limitiert zur Verfügung stehen, sowie Online-Wettbewerbe.

Außerdem werden exklusive Songs über Just Dance Unlimited, den Abonnement-basierten Streaming-Dienst, veröffentlicht. Um die finale Saison 2021 gebührend abzuschließen und zu zelebrieren, haben Spieler über Just Dance Unlimited die Gelegenheit, vor allen anderen einige der neuen Songs des kommenden Just Dance 2022 in der Just Dance 2021-Saison 4 zu spielen.

Die vierte Saison, Der Reisende, wirft das Rampenlicht auf einen mysteriösen Wächter mit Kapuze und einen Schlüssel, welcher es ermöglicht, zu allen Just Dance-Universen mittels magischer Portale reisen zu können. Wer dem Wächter folgt, wird eine wundervolle Reise durch außergewöhnliche und wohlklingende Orte beginnen. Von lebhaften Plätzen bis zu kryptischen Welten, die ganze Just Dance-Galaxie lädt zur Erkundung ein. Der Reisende ist in Teil 1 und Teil 2 innerhalb von Just Dance 2021 geteilt.

Teil 1 wird ab dem heute bis zum 23. September verfügbar sein und beinhaltet die Veröffentlichung eines neuen und exklusiven Just Dance 2022 Songs, „Rock Your Body“ von Justin Timberlake. Dieser wird ab heute für zwei Wochen über Just Dance Unlimited*** verfügbar sein.