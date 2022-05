Kino, Serien & TV: Avatar: The Way of Water erhält offiziellen Teaser-Trailer

Schaut euch den offiziellen Teaser-Trailer zum Kinofilm Avatar: The Way of Water an.

Dreizehn Jahre nach Avatar: Aufbruch nach Pandora, dem weltweit erfolgreichsten Film aller Zeiten, erscheint diesen Dezember der zweite Teil in den Kinos.

Nachdem kürzlich schon mit Avatar: The Way of Water der Titel enthüllt wurde, folgt heute der erste offizielle Teaser-Trailer zum Film, bei dem Titanic-Regisseur James Cameron erneut auf dem Regiestuhl Platz nahm.

„Avatar: The Way of Water spielt mehr als ein Jahrzehnt nach den Ereignissen des ersten Films und erzählt die Geschichte der Familie Sully (Jake, Neytiri und ihre Kinder), die Probleme, die sie verfolgen, die Anstrengungen, die sie unternehmen, um sich gegenseitig zu beschützen, die Kämpfe, die sie führen, um am Leben zu bleiben, und die Tragödien, die sie ertragen müssen.“ „Unter der Regie von James Cameron und produziert von Cameron und Jon Landau spielen in dem Film Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement und Kate Winslet.“

Der offizielle Teaser-Trailer zu Avatar: The Way of Water: