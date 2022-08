Kino, Serien & TV: One Piece Film: Red will die Herzen der Fans in Europa erobern

One Piece Film: Red will die Herzen der europäischen Fans erobern, nachdem er in Japan die Kinokassenrekorde gebrochen hat.

Die Stimme von One Piece war noch nie so laut wie heute! Die Veröffentlichung von One Piece Film: Red am 6. August in Japan war ein großer Erfolg. Der Film spielte bereits an seinem ersten Wochenende 2.254.237.030 JPY (ca. 16.530.320 Euro) ein. In nur zwei Tagen haben 1.579.552 Menschen den Film im Kino gesehen.

Für One Piece, die am längsten laufende Serie in der Geschichte von Toei Animation, ist es an der Zeit, einen neuen Meilenstein zu erreichen und die Herzen des europäischen Publikums zu erobern.

Toei Animation Europe und seine Partner haben Veranstaltungen und Premieren für den Film vorbereitet, die sowohl für langjährige Fans als auch für Neuankömmlinge Meet-and-Greets beinhalten.

“Am vergangenen Wochenende fand in Japan der offizielle Start von One Piece Film: Red statt. Gleichzeitig feierte der Film auch in Frankreich mit einer speziellen Vorab-Vorführung im Le Grand Rex seine Premiere – in Deutschland steht der Kinostart für den 13. Oktober an. In den kommenden Monaten werden viele weitere Vorführungen und Aktivitäten in ganz Europa stattfinden, darunter Einzelhandelsveranstaltungen, Konzerte, Filmvorführungen und vieles mehr. Regelmäßig veröffentlichte Nachrichten werden darüber informieren, was in den regionalen Märkten passiert und geplant ist. Es ist die beste Gelegenheit, um die größte Marke der Unterhaltungswelt zu feiern“, erklärt Ryuji Kochi, Präsident von Toei Animation Europe.

Ein medienübergreifendes Phänomen: Im Juli 2022 feierte One Piece den 25. Jahrestag seines ersten Erscheinens als Manga in der Shonen Jump im Jahr 1997.

Seit Juli 2022 übersteigt die Gesamtzahl der weltweit verkauften Exemplare 500 Millionen Stück. Das Weltweite Phänomen ist genauso stark wie bei der Ausstrahlung der ersten One Piece-Folge in Japan im Jahr 1999, mit treuen Legionen von Fans und prominenten Anhängerinnen und Anhängern in jedem Winkel der Welt.

Mit mehr als 1.000 in 80 Ländern ausgestrahlten Episoden, 13 veröffentlichten Spielfilmen und dem Guinness-Weltrekord, der dem Manga-Schöpfer Eiichiro Oda für die „meisten veröffentlichten Exemplare ein und derselben Comicserie von einem einzigen Autor“ verliehen wurde, hat sich One Piece nachhaltig in der kulturellen Landschaft einer ganzen Generation etabliert.