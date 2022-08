THQ Nordic: 25 unangekündigte Spiele in Entwicklung

Autor:, in / THQ Nordic

Trotz der zahlreichen Ankündigung beim jüngsten Showcase sind bei THQ Nordic noch 25 unangekündigte Spiele in der Mache.

In einem Live-Stream stellte THQ Nordic 14 neue Spiele vor, die man bei verschiedenen Studios in Entwicklung hat.

Doch das war längst nicht alles.

Wie man am Ende des Streams verriet, sind noch weitere 25 Spiele in Entwicklung, die bisher nicht angekündigt wurden. Die Spiele für Mobilgeräte von HandyGames, die ebenfalls zu THQ Nordic gehören, sind darin nicht eingerechnet.

Wer also beim Showcase die eine oder andere Ankündigung vermisst hat, muss nicht gleich den Controller in die Ecke pfeffern, denn es stehen noch jede Menge Ankündigungen von THQ Nordic in Zukunft aus.