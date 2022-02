THQ Nordic: Metricminds mit Sitz in Frankfurt übernommen

THQ Nordic akquiriert metricminds aus Frankfurt – ein sehr bekannter Service Provider der animierte Inhalte innerhalb der Game Engine kreiert. Die Metricminds GmbH wird eine 100 % Tochter der THQ Nordic und macht weiterhin das, was sie am besten machen.

Seit seiner Gründung im Jahr 2001 hat sich das Studio einen Namen für die Erstellung von Zwischensequenzen, Trailern, Motion Capture, Keyframe-Animationen, Gesichtsanimationen und vollständig fertiggestellten Cinematics gemacht, die in-engine geliefert werden.

Zu den bemerkenswerten Projekten, an denen das Studio gearbeitet hat, gehören: Horizon (1 und 2), Dying Light, Borderlands 2, The Surge (1 und 2), EVOLVE, Batman Arkham Origins, Tarzan 3D, Darksiders III, The Remnant: From the Ashes, und viele mehr (an dieser Stelle zwingt uns Crypto zu erwähnen, dass sie auch an Destroy All Humans! 2020 sowie an Destroy All Humans 2 – Reprobed gearbeitet haben (bitte keine weiteren Fragen).

Im Jahr 2018 fischte das Studio (Wortspiel beabsichtigt) in den VR-Gewässern der Veröffentlichung und veröffentlichte „Catch & Release“.

Die Übernahme umfasst das gesamte Kernteam, das sich aus Fachleuten aus der Spiele-, Rundfunk- und Filmindustrie zusammensetzt. Die Übernahmebedingungen werden nicht bekannt gegeben.