THQ Nordic: Entwicklungsstudio Campfire Cabal gegründet

Flamme an: Entwicklungsstudio Campfire Cabal von ehemaligen Expeditions: Rome-Entwicklern & THQ Nordic gegründet!

THQ Nordic setzt die Segel für eine neue Expedition und gründet mit Campfire Cabal ein Studio in Dänemark! Das Studio besteht aus erfahrenen Entwicklern, die zuvor an beliebten Titeln wie Expeditions: Rome, der Hitman-Reihe oder Hunt: Showdown gearbeitet haben. Campfire Cabal wird sich auf die Entwicklung von hochqualitativen, Story-basierten Rollenspielen konzentrieren und arbeitetet bereits an einem ersten Projekt, das noch unangekündigt ist.

Der Intro-Teaser fürs Studio Campfire Cabal:

Campfire Cabal wird ein unabhängiges Entwicklungsstudio unter der Fittiche von THQ Nordic sein, das Team wird von Creative Director, Jonas Wæver geführt.