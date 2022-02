Deutsche Charts: Forza Horizon 5 unaufhaltsam auf Platz 1

Starker Einstand für Horizon Forbidden West: Der Open World-Kracher ist in seiner Startwoche für die Hälfte aller Erlöse im physischen deutschen Games-Markt verantwortlich. Deshalb ist es kein Geheimnis, dass das Sequel zum 2017er-Hit Horizon Zero Dawn auch die offiziellen Games-Charts, ermittelt von GfK Entertainment, kräftig durcheinanderwirbelt. Während im PS4-Ranking die Goldmedaille vor FIFA 22 herausspringt, verdrängt der Sony-Titel in der PS5-Hitliste Uncharted: Legacy of Thieves Collection an die zweite Stelle.

In den PC-Charts will Total War: Warhammer 3 die vor 22 Jahren ins Leben gerufene Total War-Reihe gebührend fortführen – und setzt seine Strategie direkt auf Platz eins um. Dahinter dreht der Landwirtschafts-Simulator 22 seine Runden. Die doppelte Pokémon-Power gibt’s bei den Nintendo-Konsolen, die von Pokémon-Legenden: Arceus (Switch) bzw. Pokémon Ultrasonne (3DS) dominiert werden. Meistverkaufte Xbox Series-Spiele sind abermals Forza Horizon 5 und der Landwirtschafts-Simulator 22.