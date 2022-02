Brawlhalla: Snake Eyes und Storm Shadow aus G.I. JOE verfügbar

Autor:, in / Brawlhalla

Snake Eyes und Storm Shadow aus G.I. JOE schließen sich dem Kampf in Brawlhalla an.

Ubisoft gab heute in Zusammenarbeit mit HASBRO Inc. bekannt, dass Snake Eyes und Storm Shadow aus G.I. JOE nun als Epic Crossovers in Brawlhalla spielbar sind.

Ihre Ankunft in Brawlhalla läutet auch den Beginn eines neuen In-Game Events ein, welches eine neue Karte für den Showdown Spielmodus mit sich bringt: Arashikage Dojo. Dort haben Spieler:innen 3 Minuten Zeit, um den höchsten Highscore zu erhalten, während sie Fallen ausweichen und ihre Gegner ausschalten.

Zwei neue G.I. JOE Charaktere:

Snake Eyes – Epic Crossover für Thatch – Mit der Hilfe seines treuen Wolfsgefährten Timber setzt Snake Eyes sein taktisches Wissen ein, um es mit seinen Feinden aufzunehmen.

Storm Shadow – Epic Crossover für Koji – Sein Familienerbe von dreißig Generationen von Arashikage-Ninjas ermöglicht Storm Shadow beeindruckenden Fähigkeiten als Cobra-Ninja.

Jedes Epic Crossover ist für 300 Mammoth Münzen im In-Game-Store erhältlich. Zusätzlich zu den neuen Epic Crossovers und der Karte gibt es mit dem Event sechs neue Avatare, die das G.I. Joe Logo, Snake Eyes, Storm Shadow, Timber, das Cobra-Symbol und einen animierten Avatar mit Cobra Commander zeigen. Alle Brawlhalla x G.I. JOE Crossover-Inhalte werden auch nach dem Ende des Events kaufbar und spielbar sein.