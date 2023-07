Koa and the Five Pirates of Mara: Sommerliches Insel-Abenteuer verfügbar

Autor:, in / Koa and the Five Pirates of Mara

Hüpft und rennt mit Koa and the Five Pirates of Mara ab sofort in ein sommerliches Insel-Abenteuer.

Chibig, Talpa Games und Undercoders haben Koa and the Five Pirates of Mara auf Steam (PC), Nintendo Switch, PlayStation 4/5 und Xbox One/Series veröffentlicht. Diese liebevolle Hommage an klassische Jump’n’Run-Spiele soll das 3D-Abenteuer werden, das jeder diesen Sommer spielen möchte.

Um dies zu feiern, wird das Spiel zum Preis von 19,99 Euro mit einem Rabatt von 15 % auf allen Plattformen erscheinen. Außerdem gibt es einen neuen Gameplay-Trailer, der mit seinen 90er-Jahre-Cartoon-Animationen Lust auf die Insel macht.

Abraham Cozar, Direktor von Chibig sagte: „Wir sind stolz darauf, ein Spiel entwickelt zu haben, das zu unseren verschiedenen Communities passt. Die Community von Chibig ist begierig darauf, die Abenteuer in Mara weiter zu erleben, und die Anhänger von Talpa und Undercoders sind Speedrunner, die Herausforderungen lieben. Wir freuen uns darauf, ihre Eindrücke zu hören!“

Koa and the Five Pirates of Maraist ein Abenteuer über Freundschaft, Respekt vor der Natur und die unglaublichen Geschichten, die wir alle mit Freunden in den Sommerferien erlebt haben.

Features

8 Welten zum Entdecken und Erforschen mit eigenem Thema, eigenen Fallen und eigener Geschichte.

Segelt durch den Ozean und verbessert euer Boot, um jeden Winkel von Mara zu erreichen.

Voller denkwürdiger Charaktere. Trefft alle Arten von Charakteren und helft ihnen.

Entdeckt alle Arten von versteckten Geheimnissen, Herausforderungen und Sammelobjekten!

Verbesserte und individualisier die Stadt Qälis und erhaltet viele neue Outfits für Koa.

Koa and the Five Pirates of Mara ist im Microsoft Store für derzeit 16,99 Euro statt 19,99 Euro erhältlich.